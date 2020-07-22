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Супруги построили уютный дом на острове из мусора: фото

Сегодня, 12:39

Они использовали только переработанные и утилизированные материалы

Художники Кэтрин Кинг и Уэйн Адамс из Канады уже 29 лет живут на самостоятельно сооруженном острове из мусора, который они обустроили не хуже, чем 5-звездочный отель. Об их истории написал сайт CNN.

Пара отмечает, что для постройки дома они использовали только переработанные и утилизированные материалы. Многие детали супруги взяли у рыбаков и лесорубов в канадском городке Тофино, обменивая на свои работы.

Сейчас в их необычном доме есть арт-галерея, танцевальный зал, четыре теплицы, фабрика свечей, шесть солнечных панелей и даже маленький водопад, который обеспечивает Кэтрин и Уэйна чистой проточной водой. Общий вес всего острова – около 450 тонн.

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По словам художников, рядом нет ни магазинов, ни людей. Ближайший город Тофино находится в 25 минутах езды.

"Но мы настолько к этому привыкли, что находиться в городе долгое время для нас невыносимо. Если у многих людей появляется морская болезнь, то у нас наоборот – земляная болезнь", – рассказывает Уэйн Адамс.

Художники из Канады построили дом на острове из мусора
Фото: Great Big Story
Художники из Канады построили дом на острове из мусора
Фото: Great Big Story
Художники из Канады построили дом на острове из мусора
Фото: Great Big Story
Художники из Канады построили дом на острове из мусора
Фото: Great Big Story
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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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