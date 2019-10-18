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Супруги случайно взяли кота с собой в отпуск: правда вскрылась в аэропорту

Животное проникло в чемодан ручной клади, когда семья собирала вещи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:07
Кот спрятался в чемодане путешественников
Кот спрятался в чемодане путешественников
Фото: Pixabay

В нью-йоркском аэропорту острова Мэн (США) произошел курьезный инцидент: сотрудники при досмотре пассажиров обнаружили кота в чемодане супружеской пары Ника и Вуарри Кул. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Скриншот: Facebook/Nick Coole

"Сотрудники службы безопасности выглядели крайне озадаченными и несколько раз переспросили, кому принадлежит сумка", – уточнил Ник Кул, отметив, что он с женой собирался лететь в отпуск, чтобы отмечать 40-летие. После того, как пара прошла пункт досмотра, их отвели в отдельный кабинет для допроса.

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Оказалось, что домашнее животное пары проникло в чемодан ручной клади, когда семья собирала вещи. "Кенди любит сидеть в закрытых пространствах, поэтому всегда прячется в сумках и коробках", – пояснил мужчина.

Когда все выяснилось, сотрудники аэропорта рассмеялись и отпустили пассажиров вместе с кошкой. Кроме того, супругам помогли организовать трансфер до дома, чтобы они оставили там животное, вернулись в аэропорт и успели на свой рейс.

Ранее "Сегодня" писали, как бродячий кот получил престижную работу и личного спикера. Кроме этого, мы писали про кота с необычной мордой, который "запустил" собственную линию одежды.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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