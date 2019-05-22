"Свадьба отменяется": жених променял невесту на пса

Жених винит возлюбленную в том, что питомец без присмотра съел несколько шоколадных конфет

Жених променял возлюбленную на собаку Фото: Pixabay

28-летний пользователь Reddit признался, что накануне свадьбы бросил свою невесту из-за ее "наплевательского отношения" к собаке. По словам парня, это решение он принял после девичника, который возлюбленная устроила в их общей квартире. Девушка обещала присмотреть за собакой, когда парень уехал на выходные к родителям, однако не справилась с поставленной задачей. Питомец без присмотра съел несколько шоколадных конфет, после чего ему стало плохо, сообщает издание The Sun.

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"В пять часов утра в субботу она мне позвонила и сказала, что с собакой что-то не так. Она была пьяна, так что я отправил ее к ветеринару на такси. Когда я приехал на место, она выглядела так, будто бы плакала часами и не могла говорить. Две ее подруги сказали мне, что пес жив, но ему очень плохо", – написал парень. Он обнял невесту и жалел ее, пока не узнал причину недомогания питомца.

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Как оказалось, девушки оставили шоколад и напитки на столиках, а собака бродила между ними и ела сладости. Когда пара вернулась домой, жених прогнал невесту и заявил, что свадьба отменяется. "Я осознал, что дело не в собаке, а в ее наплевательском отношении к жизни других людей и животных. Лучше уж побуду сволочью, чем буду переживать каждый раз, когда ребенок остается с ней", – резюмировал он.

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