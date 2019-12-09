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Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Церемония прошла в американском штате Теннесси

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:52
Мужчина женился на смертельно больной возлюбленной
Мужчина женился на смертельно больной возлюбленной
Фото: USA Today

Отец-одиночка Шон Вудард из американского штата Теннесси после тяжелого развода женился на смертельно больной девушке по имени Аманда ДиМарцио. Американка призналась возлюбленному, что больна раком и ей осталось жить не более пяти лет, но мужчину это не остановило. Об этом сообщает портал USA Today.

Вудард и ДиМарцио поженились через два года после знакомства в кругу друзей и родственников, пишет издание.

"За последние два года ты показал мне, что такое настоящая любовь. Ты появился в моей жизни, когда я больше всего в тебе нуждалась", – призналась ДиМарцио в своей свадебной речи.

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Девушка очень переживала, что не может ничем помочь Шону, и несколько раз предлагала ему бросить ее. Но мужчина всегда отвечал, что любит ее и никуда не уйдет.

"Да, у нас бывают взлеты и падения. В нашей жизни много тяжелых дней, но я люблю ее и хочу разделить их с ней. Я просто мечтаю, чтобы боль ушла из ее жизни", – признался Вудард, у которого есть четыре ребенка от первого брака.

Ранее "Сегодня" писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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