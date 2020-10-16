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Свадьбу "накрыла" полиция. Как оказалось, копов вызвали соседи – их не пригласили на торжество (фото)

Сегодня, 09:52

Стражи порядка ворвались в дом и жестко задержали нескольких гостей

Израильские правоохранители штурмовали свадьбу, которую организовали местные жители вопреки запрету на проведение массовых мероприятий, введенному из-за эпидемии коронавируса. Как оказалось, копов вызвали соседи, которых не пригласили на торжество.

По словам очевидцев, полицейские ворвались в дом и жестко задержали нескольких гостей: другу жениха разбили лицо, а другого мужчину повалили на землю.

Скриншот: twitter / chrispleasance
Скриншот: twitter / chrispleasance
Скриншот: twitter / chrispleasance

Стражи порядка объясняют свой поступок тем, что гости незаконной свадьбы оказали им сопротивление при задержании – бросали бутылки с маслом. Один из правоохранителей якобы даже поскользнулся и порезался битым стеклом, пишет таблоид Daily Mail.

Скриншот: twitter / chrispleasance
Скриншот: twitter / chrispleasance
Скриншот: twitter / chrispleasance
Скриншот: twitter / chrispleasance

После того, как в Сети разгорелся скандал из-за произошедшего, глава МВД Израиля Арье Дери принес свои извинения.

К слову, в Израиле запрещено устраивать массовые мероприятия во время пандемии коронавируса. Допускается присутствие не больше 20 человек.

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о невесте по имени Кристина, которая решила сделать своему возлюбленному Питеру необычный свадебный подарок. После регистрации брака она отвезла мужчину в дом престарелых.

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Также мы рассказывали о влюбленных, которые хотели сыграть свадьбу, но в их планы неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Чтобы не отменять торжество, пара решила устроить праздник прямо на границе двух стран.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: twitter / chrispleasance
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