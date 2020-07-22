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Свадебное фото жениха и невесты вызвало жесткие споры в Сети

Сегодня, 09:49

Юзеры обвинили мужчину в неуважении к своей избраннице

Необычная свадебная фотография молодоженов вызвала споры у пользователей платформы Reddit. На снимке показано, как невеста в белом платье полирует машину жениха. На соответствующую дискуссию обратили внимание журналисты таблоида Mirror.

На обнародованном кадре мужчина в костюме сидит за рулем синего автомобиля и указывает из окна на свою избранницу, которая вытирает колесо подолом своего белого платья, сидя возле передней части машины.

Свадебное фото пары вызвало дискуссию на ресурсе Reddit
Свадебное фото пары вызвало дискуссию на ресурсе Reddit
Фото: Reddit

"Сексист, которому необходимо унизить женщину. Мне грустно", "Очень печально. Однажды у нее может появиться дочь, которая увидит эту фотографию", "У этой женщины нет чувства собственного достоинства? Представьте, что вы делаете счастливое фото, на котором видно, что ваш муж любит и уважает свою машину больше, чем вас", – пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Сэм и Кейлин Тейлоры из Австралии показали "самое красивое свадебное фото".

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Кроме этого, "Сегодня" писали о парне, который выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире.

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