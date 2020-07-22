Свадебное фото жениха и невесты вызвало жесткие споры в Сети

Юзеры обвинили мужчину в неуважении к своей избраннице

Необычная свадебная фотография молодоженов вызвала споры у пользователей платформы Reddit. На снимке показано, как невеста в белом платье полирует машину жениха. На соответствующую дискуссию обратили внимание журналисты таблоида Mirror.

На обнародованном кадре мужчина в костюме сидит за рулем синего автомобиля и указывает из окна на свою избранницу, которая вытирает колесо подолом своего белого платья, сидя возле передней части машины.

Свадебное фото пары вызвало дискуссию на ресурсе Reddit Фото: Reddit

"Сексист, которому необходимо унизить женщину. Мне грустно", "Очень печально. Однажды у нее может появиться дочь, которая увидит эту фотографию", "У этой женщины нет чувства собственного достоинства? Представьте, что вы делаете счастливое фото, на котором видно, что ваш муж любит и уважает свою машину больше, чем вас", – пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Сэм и Кейлин Тейлоры из Австралии показали "самое красивое свадебное фото".

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Кроме этого, "Сегодня" писали о парне, который выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире.

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