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Свинья восхитила Сеть знаниями правил дорожного движения и стала примером для подражания (видео)

Сегодня, 15:07

Пользователи соцсетей советуют всем поучиться у животного, как правильно вести себя на дорогах

По всем правила дорожного движения. Сеть покоряет видео, как в центре закарпатского поселка свинья переходит дорогу на зеленый свет.

Сняли это видео в городке Буштино на Тячевщине. На нем видно, как свинья медленно дошла до светофора и вежливо остановилась, как только загорелся "красный". Затем она подождала минуту и продолжила прогулку.

В комментариях пользователи соцсетей советуют всем поучиться у свиньи правилам дорожного движения.

Тем временем в Колумбии спасли 80 детенышей черепах редкого вида, который находится под угрозой исчезновения.

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Источник: Сегодня
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