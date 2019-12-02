"Свирепая мышь" пыталась украсть улов рыбака и попала на видео

Мужчина поднял окуня за хвост и попытался стряхнуть животное

Кутора Фото: Pixabay

Курьезный инцидент произошел с рыбаком из Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменская область (РФ). Мужчина записал на видео, как водяная кутора пытается стащить его улов. Записью произошедшего поделилось информационное агентство "Север-Пресс".

Автор ролика прогоняет животное, спутав его с мышью. "Иди от моей рыбы, мыша, – говорит рыбак. – Кыш, мыша, кыш!" Затем зверек подбегает и кружит возле ног мужчины. "Нападает, ты смотри, нападает. Мыши тащат!" – кричит он.

В конце видеоролика рыбак поднимает окуня за хвост и пытается стряхнуть водяную кутору, которая уцепилась за голову рыбы. По данным "Север-Пресс", в этом сезоне в окрестностях городов Салехард и Лабытнанги зафиксировано аномальное количество грызунов, которые привлекают песцов и лис.

Напомним, в супермаркете на проспекте Ватутина в Киеве покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Фото было размещено в группе "Троещина ВК" в Facebook. Также мы писали, как россиянин купил в магазине батон с живой мышью.

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