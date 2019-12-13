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Свитер с кокаином и Санта-Клаусом после скандала стал хитом продаж

Одежду бренда FUN Wear активно покупают в онлайн-ретейлере Amazon

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:39
Свитер бренда FUN Wear
Свитер бренда FUN Wear
Фото: amazon.in

На канадском сайте Walmart появились в продаже и стали причиной скандала рождественские свитеры бренда FUN Wear. На джемперах изображен Санта-Клаус и кокаиновые дорожки.

На скриншотах видно, что в центре свитера со снежинками изображен сидящий на диване Санта-Клаус. Перед ним – стол, где лежит горстка белых шариков и три дорожки белого порошка. Рядом нанесена фраза Let it snow ("Пусть идет снег"). Кроме того, в описании к товару указано, что самый лучший снег приходит из Южной Америки. Стоимость джемпера составляет 31,99 доллара.

Скандальный свитер с Сантой и кокаином стал бестселлером в сети
Фото: amazon.in
Скандальный свитер с Сантой и кокаином стал бестселлером в сети
Фото: amazon.in
Скандальный свитер с Сантой и кокаином стал бестселлером в сети
Фото: amazon.in
Скандальный свитер с Сантой и кокаином стал бестселлером в сети
Фото: amazon.in
Скандальный свитер с Сантой и кокаином стал бестселлером в сети
Фото: amazon.in
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"Вот почему Санта действительно любит наслаждаться моментом, когда он получает в свои руки качественный колумбийский снег класса А", – говорится в тексте.

Канадцы тут же отреагировали на необычную одежду в соцсетях. "Это самая уродливая версия рождественского свитера из когда-либо существовавших", – заявил один из комментаторов. "Вы только почитайте это описание. Ужас", – отметил другой.

Смотрите видео: потрепанный свитер с дырками продают за 3500 гривен

В результате Walmart Canada извинился перед покупателями и подчеркнул, что изъятая из реализации продукция не отражала ценностей и позиции торговой сети. Однако уже 13 декабря появилась информация, что скандальная серия свитеров бренда FUN Wear выбилась в хиты продаж у онлайн-ретейлера Amazon.

Напомним, Microsoft перевыпустила Windows 95 в виде уродливого свитера.

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Источник: Сегодня
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