Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Отец и мать мужчины выгнали его из дому

Сын миллионера 21 год прожил на улице Фото: Dimi Katsavaris / Unsplash

Райан Стаффьер из британского города Труро из-за наркозависимости поссорился с отцом-миллионером и бродяжничает на протяжении 21 года. Родственники сначала пытались лечить сына, но потом махнули на него рукой и выгнали из дома, сообщает издание Daily Mail.

Райан Стаффьер Фото: SWNS Райан Стаффьер Фото: SWNS Райан Стаффьер Фото: SWNS Райан Стаффьер Фото: SWNS 1/4

У мужчины есть 93 судимости. Он начал употреблять марихуану в 11 лет, потом пробовал другие наркотические вещества и к 20 годам стал героинозависимым. Отец и мать пытались бороться с пристрастием сына, но после безуспешного лечения выставили его на улицу.

Смотрите видео: как живут бездомные в Словении

Райан имеет десятилетнюю дочь, с которой он не общается. Мать девочки умерла от передозировки наркотиками, и теперь ребенок живет с его семьей за пределами графства Корнуолл.

Ради дочери Стаффьер решил с Рождества пройти программу реабилитации, это будет его третья попытка побороть зависимость. Сейчас он живет в гостинице. "Я хочу арендовать небольшую квартиру, завести собаку, научиться водить машину и найти работу", – подчеркнул он.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о девушке, которая однажды дала бездомному семь долларов: что произошло спустя 14 лет. Кроме этого, мы писали, как живут украинские бездомные.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.