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Сын случайно отправил матери свои интимные фото

Парень рассказывает, что почувствовал одновременно ужас, шок и стыд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Сын случайно отправил фото своего секса матери
Сын случайно отправил фото своего секса матери
Фото: Pixabay

Из-за особой функции смартфона пользователь Reddit с ником Lubie121 отправил матери свои интимные фотографии и аудио во время занятия сексом. Автор поста уточнил, что снимки получились размытыми, но на записи отчетливо были слышны звуки. Юзер добавил, что почувствовал одновременно ужас, шок и стыд.

Lubie121 пояснил, что при трех быстрых нажатиях кнопки разблокировки экрана телефон отсылает сообщение с просьбой об экстренной помощи тем людям, которых определил пользователь устройства. При этом к сообщению прикрепляются фото с фронтальной и задней камеры, короткая аудиозапись происходящего вокруг и GPS-координаты смартфона.

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Кнопка разблокировки случайно нажалась, когда он занимался сексом. Сообщение с просьбой о помощи было отправлено партнеру Lubie121 и его матери, которая сразу же перезвонила сыну. Он попросил ее не смотреть фотографии и не слушать аудиозапись. "Я надеюсь, что мама удалила сообщения. Если нет, Рождество будет очень неловким, и мне придется переехать на другой континент", – написал парень в посте.

Ранее "Сегодня" писали о подобном случае: жительница Великобритании по имени Саманта, которая отправилась в путешествие по Испании, случайно переслала неприличные фотографии не по адресу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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