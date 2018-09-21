ФОТОФАКТ. Сын стал посмешищем из-за торта матери

Забавный нюанс подметили в сети

Торт вызвал споры в сети. Фото: pixabay

Посетитель ресурса Reddit под ником Yellow-SP разместил фото торта, который испекла мать, чтобы поздравить своего сына. Все бы хорошо, но вышла маленькая оплошность.

По словам автора снимка, его подруга решила поздравить ребенка с каким-то праздником. Она нанесла на торт фразу Good Luck @Uni ("Удачи, @Uni"). Однако последнее слово со значком было написано криво, поэтому многие зрители прочитали послание как Good Luck Cunt ("Удачи, с*ка").

Курьезный торт Фото: Yellow-SP / Reddit

Некоторые пользователи решили, что мать специально решила унизить ребенка, обозвав его обидным словом.

"Какой человек мог назвать своего сына с*кой?" — удивился один из комментаторов. "Когда твой мозг говорит "Удачи, @Uni", но сердце говорит "Вали из моего дома"", — пошутил другой юзер.

Напомним, красотка-россиянка "упала" лицом в праздничный торт: курьезное видео. Ранее мы писали, что именинник на видео нырнул в торт и загорелся. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о том, как поющий отец расплакался из-за реакции глухого сына.