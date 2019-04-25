Сюрпризы и цветы: что подарить любимой дочери

25 апреля – весь мир отмечает День дочери

День дочери 2019 Фото: Depositphotos

Сегодня, 25 апреля, отмечается прекрасный семейный праздник – День дочери. К сожалению, неизвестно когда День дочери начали отмечать, в том числе и в Украине. Но история праздника Дня дочери говорит о том, что в мировом праздничном календаре есть несколько дней, посвященных дочерям. Например, 12 января отмечается Международный день дочек. В Украине прижился американский День Дочери, его традиционно празднуют 25 апреля.

День дочери 2019: что подарить дочери Фото: Depositphotos

Конечно, это не традиционный праздник и не требует официальных подарков, но, если вы хотите порадовать ваших дочерей и не знаете, что подарить дочери – наша подборка вам пригодится.

День дочери 2019: что подарить дочери

Цветы

Девочки в любом возрасте будут рады прекрасному букету или комнатным цветам. Это поднимет настроение на весь день. Кроме того, можно подарить сертификат на мастер-класс по флористике.

Шопинг

День дочери 2019 – прекрасный повод провести время всей семьей. Можно отправиться на шопинг, купить символическую футболку, но зато попить чай и кофе в кафешке, сделать фотографии и поболтать на разные темы.

Сюрприз

Вы можете удивить своих дочерей и организовать настоящий сюрприз. Поехать покататься на лошадях или в зоопарк, в аквапарк или на природу. Главное внимание. Ведь День дочери – это один из поводов больше времени уделить своим малышкам.

Семейный ужин

Если вы не знаете, что можно подарить дочери, то организуйте семейный ужин или обед. Приготовьте все вместе пиццу или пасту. Это объединит и позволит стать ближе, поболтать и посмеяться.

Путешествие

Можно отправиться всей семьей в короткое путешествие. Например, поехать куда-то по Украине на машине или на поезде. Пусть это решение будет спонтанным для всех – тем интересней и веселее.

Напомним, ранее мы писали о том, как и сколько мы будем отдыхать на майские праздники 2019.

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