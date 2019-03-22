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Такса пять дней блуждала в кроличьей норе под землей

Собака пыталась выбраться на поверхность, устала и заметно похудела

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:18
Такса заблудилась в норе
Такса заблудилась в норе
Фото: Pixabay

В английской деревне Хоэрт, графство Уэст-Йоркшир, пропавшую собаку отыскали после ее многодневного отсутствия в глубокой кроличьей норе, сообщает издание Daily Mail.

Такса по кличке Ральф потерялась, когда гуляла возле дома. Хозяева несколько дней искали пса в окрестностях. Кроме того, они через Facebook попросили помощи у друзей и соседей. Все усилия были напрасны.

Через пять дней хозяин повел на прогулку сестру Ральфа — таксу Эди. На расстоянии полутора километров от дома он услышал скуление, доносящееся из-под земли. Собака тоже что-то почуяла.

Вместе со знакомым мужчина два часа раскапывал огромный лабиринт, состоящий из прорытых кроликами нор. Ральф застрял в них на глубине полутора метров под землей. Пес пытался выбраться на поверхность, устал и заметно похудел.

Хозяйка таксы полагает, что Ральф угодил в нору, когда гнался за кроликом. "Он любит бегать за кроликами и часто этим занимается, но на этот раз зашел слишком далеко, — говорит она. — Надеюсь, это послужит ему уроком".

Напомним, традиционный конкурс самых уродливых псов в США назвал и показал победителя. Им оказался девятилетний английский бульдог с кличкой Zsa Zsa. Кроме этого, мы писали, как пес чудом спасся от эвтаназии и показал "самую необычную" морду в мире. Также "Сегодня" писали, как конфискованный из-за неуплаты налогов пес довел новую владелицу до суда.

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