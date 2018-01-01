Танцующего бортпроводника в самолете сняли на забавное видео

Паоло исполнил сексуальный танец на борту самолета

Парень станцевал в самолете. Фото: кадр из видео

Бортпроводник исполнил сексуальный танец прямо во время полета и взорвал соцсети.

Во время рейса из Италии в Англию стюард зажигательно станцевал под песню Бритни Спирз "Toxic", чем привел в восторг пассажиров.

Бортпроводник ирландской авиакомпании Ryanair по имени Паоло исполнил сексуальный танец на борту самолета. Во время рейса из Италии в Англию стюард зажигательно станцевал под песню Бритни Спирз "Toxic", чем привел в восторг пассажиров.

Курьезный случай произошел уже после того, как стюарды роздали пассажирам еду из тележки. "Они объявили, что нас ждут некоторые развлечения в полете, – сообщил автор видео. – Всем понравилось, и все пассажиры аплодировали в конце". Пассажиры сняли и опубликовали массу видео, благодаря которому Паоло стал звездой соцcетей.

Напомним, на одной из улиц Чернигова пожилая женщина развеселили публику активным танцем под украинскую народную песню и этим "запалила" сеть. На видео видно, что она обута в кроссовки, одета в синюю футболку и такого же цвета штаны. Женщина так увлеклась, что во время танцевальных движений чуть не потеряла косынку.

Кроме этого, мы писали, что в аэропорту Нового Орлеана (США) молодой парень спел песню и станцевал прямо в зале ожидания. Работники аэропорта и пассажиры, которые ждали свой рейс, были в восторге от артистичности и смелости восходящей звезды.