Танцующий жених на шоу "Давай поженимся" шокировал ведущую: видео

Импровизация мужчины вызвала у журналистки весьма неоднозначную реакцию

Ларису Гузееву напугал танец участника шоу "Давай поженимся" Фото: YouTube / Красный квадрат

В очередном выпуске шоу "Давай поженимся" принял участие блогер Олег Монгола. Мужчина попытался заинтересовать потенциальную партнершу с помощью зажигательного танца. Однако импровизация мужчины вызвала у присутствующих на съемочной площадке женщин неоднозначную реакцию. Более того, в кадр попал момент, когда ведущая шоу Лариса Гузеева в недоумении крестится. Две части выпуска "Давай поженимся" с участием Монгола были опубликованы на YouTube 30 и 31 мая.

Смотрите видео: забавные ляпы телеведущих в прямом эфире





Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что у них появился новый кумир, и назвали блогера легендой. "Этот flex будут показывать наши дети своим внукам, я уверен в этом", – считал один из юзеров. "Почему Олег Монгол так клево танцует?" – недоумевал другой.

Смотрите видео: Олег Монгола напугал Гузееву странным танцем

Нашлись и те, кто осудил участие блогера в передаче. "Олег Монгол в "Давай поженимся". На это и идут наши налоги, просто позор", – возмущалась пользовательница Skouryti.

Напомним, телеведущая Елена Малышева пришла на эфир "с отрезанной головой". Кроме этого, мы писали, как российский журналист выругался матом в эфире "Первого канала".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram