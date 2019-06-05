Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Танцующий жених на шоу "Давай поженимся" шокировал ведущую: видео

Импровизация мужчины вызвала у журналистки весьма неоднозначную реакцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Ларису Гузееву напугал танец участника шоу "Давай поженимся" Фото: YouTube / Красный квадрат
Ларису Гузееву напугал танец участника шоу "Давай поженимся"
Фото: YouTube / Красный квадрат

В очередном выпуске шоу "Давай поженимся" принял участие блогер Олег Монгола. Мужчина попытался заинтересовать потенциальную партнершу с помощью зажигательного танца. Однако импровизация мужчины вызвала у присутствующих на съемочной площадке женщин неоднозначную реакцию. Более того, в кадр попал момент, когда ведущая шоу Лариса Гузеева в недоумении крестится. Две части выпуска "Давай поженимся" с участием Монгола были опубликованы на YouTube 30 и 31 мая.

Смотрите видео: забавные ляпы телеведущих в прямом эфире


Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что у них появился новый кумир, и назвали блогера легендой. "Этот flex будут показывать наши дети своим внукам, я уверен в этом", – считал один из юзеров. "Почему Олег Монгол так клево танцует?" – недоумевал другой.

Смотрите видео: Олег Монгола напугал Гузееву странным танцем

Нашлись и те, кто осудил участие блогера в передаче. "Олег Монгол в "Давай поженимся". На это и идут наши налоги, просто позор", – возмущалась пользовательница Skouryti.

Напомним, телеведущая Елена Малышева пришла на эфир "с отрезанной головой". Кроме этого, мы писали, как российский журналист выругался матом в эфире "Первого канала".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Телеведущая Анна Панова раскрыла особенности своей профессии Российская ведущая пришла на эфир «с отрезанной головой» Сделала революцию: ведущая впервые за 10 лет сменила прическу Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото
Россия видео шоу курьез ведущая прикол танец
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Популярные статьи

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняШоу-бизнес

Владимир Зеленский посетил концерт MONATIK: видео

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняТехно

Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах Foxconn

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

2 июняПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

Новости партнеров

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией
Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь