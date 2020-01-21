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Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Узнайте, когда и как отмечают в Украине день Татьяны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
С Днем студента
С Днем студента
Фото: Pixabay

В конце января наступит Татьянин день 2020. Что это за праздник, какая у него история, когда и как отмечают в Украине день Татьяны, что за традиции с ним связаны, на какие приметы стоит обратить внимание, а также почему Татьянин день считается еще и праздником всех студентов, узнайте в нашей статье.

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Когда День Татьяны в 2020 году

Татьянин день в 2020 году выпадает на субботу, 25 января. Так что у всех студентов есть прекрасная возможность достойно отметить этот праздник в свой законный выходной, да еще и растянуть его на целых два дня. Кстати, в нынешнем году Татьянин день удачно совпадает с другим всенародно любимым праздником – Китайским Новым годом.

Татьянин день: история праздника

Дата празднования Татьяниного дня выбрана неслучайно. Его стали отмечать еще в далеком III веке в память святой мученицы Татианы. И события с этим днем связаны далеко не праздничные.

Святая мученица Татиана Римская проживала в Италии во 2-3 веках. Девушка была из богатого и знатного рода, получила достойное образование и воспитывалась в духе христианства. А по достижении совершеннолетия дала обет целомудрия.

В то время народ в Италии строил храмы и поклонялся языческим богам, а христианство пребывало в гонении. Татиана стала одной из первых истинных христианок. По преданию, когда ее схватили и заставили поклониться статуе Аполлона, Татиана произнесла молитву Христу, и случилось землетрясение, которое разрушило храм и статую языческого бога.

С Татианой происходило еще много чудес, после зверских мучений она оставалась невредимой, что лишь усиливало веру во Христа, но палачи все-таки казнили ее. День казни приходится на 25 января 226 года по новому стилю.

А в 1755 году Татьянин день стал еще и студенческим праздником. Его история связана с тем, что в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Это было первое учебное заведение в Российской империи такого высокого уровня. Основателем университета стал генерал-адьютант Иван Шувалов, мать которого, Татьяна, как раз 25 января отмечала свой день рождения.

Это историческое совпадение стало поводом для всех студентов отмечать свой день 25 января, а святую Татьяну считать покровительницей наук и студенчества. К слову, в Украине празднуют два Дня студента: 25 января и 17 ноября. Один из них совпадает с Татьяниным днем, а другой приурочен к Международному дню студента.

Традиции Татьяниного дня

Сценарий в Татьянин день очевиден: студенты организовывают шумные празднества, выступления, концерты и гуляния, а также поздравляют любимых преподавателей.

А вот в давние времена, наши прабабушки, чтобы ускорить приход тепла и весны, пекли в день Татьяны каравай в форме солнца и угощали всех домочадцев.

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День Студента
Фото: depositphotos.com

В ночь с 24 на 25 января — отличное время для гаданий на судьбу, женихов и любовь. Так что у девушек есть возможность собраться в Татьянин день и весело провести время, а заодно и узнать, какая судьба их ждет, и когда они выйдут замуж.

Приметы Татьяниного дня

У студентов существует примета, что в день Татьяны все студенты пьяны. Так что трезвенникам учеба будет хуже даваться.

Интересно наблюдать за погодой в день Татьяны. Тепло на 25 января обещает засушливое лето. Снег – предвестник летних дождей. А вот ясный и морозный Татьянин день приведет приятное и комфортное теплое лето без сильных перепадов температуры.

А еще считается, что в Татьянин день рождаются настоящие хозяйки, умелицы и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их именинами.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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