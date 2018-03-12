Тайна Благодатного огня раскрыта: опубликовано видео

Сегодня, 07:40

Мужчина утверждает, что трижды присутствовал при зажигании огня

Благодатный огонь. Фото: pravoslavie.ru
Благодатный огонь. Фото: pravoslavie.ru

Представитель армянской патриархии Самуил Агоян рассказал в репортаже телеканала "Хадашот 2", как на самом деле зажигают Благодатный огонь в Храме Гроба Господня.

Агоян трижды присутствовал в кувуклии при зажигании огня. Он заявил (в ролике объяснение начинается на 11:08), что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям" и ничего мистического в этом процессе нет.

"У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи, и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", – Самуил Агоян.

Представитель коптской церкви не согласился с этим высказыванием и потребовал остановить съемку, обвинив его во лжи. Агоян возразил, что копты не присутствуют при зажигании огня в отличие от армян, но оппонент продолжил утверждать, что благодатный огонь сходит с неба, а Агоян лжет.

Благодатный огонь выносят из Гроба Господня во время богослужения в храме Воскресения Христова. Вынос символизирует собой воскрешение Иисуса Христа.

Против чудотворности явления Благодатного огня выступала католическая церковь – в 1238 году с несогласием выступил Папа Римский Григорий IX. Некоторые арабы также пытались доказать, что Благодатный огонь добывается при помощи средств и приспособлений, но прямых доказательств у них не было. Современные исследователи считают, что огонь можно добыть искусственно, но не исключают и самовозгорание химических смесей и веществ.

Профессор Ленинградской духовной Академии Николай Успенский считал, что огонь зажигают от потайной лампады, свет от которой не попадает в открытое пространство Храма.

Напомним, в прошлом году храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Смотрите видео: в храме Гроба Господня в Иерусалиме, накануне сошел благодатный огонь

Также сайт "Сегодня" писал, что ученые раскрыли тайну египетских пирамид.
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Источник:

TJ.ru

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