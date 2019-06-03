Тайна загадочного трюка со спичками и картами раскрыта: видео

Телезрители разоблачили фокусника, участвующего в талант-шоу Britain's Got Talent

Бен Харт удивил жюри на талант-шоу Фото: smoothradio

Фокусника Бена Харта, который удивил членов жюри во время своего выступления на известном британском талант-шоу Britain's Got Talent, сумели разоблачить внимательные телезрители. Об этом сообщает таблоид Metro.

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Суть номера Харта заключалась в тот, что он дает судьям в руки спички и карты, а потом находит эти вещи в других местах. Однако когда фокусник положил карту в руку Саймона Кауэлла и прикрыл ее своей правой ладонью, зрители заметили, что Харт вытащил ее обратно левой рукой, в это же самое время отвлекая внимание разговором с членом жюри.

Многие телезрители удивились, как фокусник "с провальным номером" сумел пройти в финал. Хотя судьи были впечатлены мастерством Харта. "Я бы мог час смотреть на его представление", – признался один из членов жюри Дэвид Уолльямс.

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Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

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