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Тайные съемки девушек в душе разрушили карьеру фотографа

Американская модель случайно обнаружила записывающее устройство в розетке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Американку в душе снимали на скрытую камеру
Американку в душе снимали на скрытую камеру
Фото: Depositphotos

25-летняя фитнес-модель Зои Клопфер в интернете публично пожаловалась на известного лос-анджелесского фотографа Уильяма Френсиса, который якобы снимал ее на скрытую камеру обнаженной в душе. О деталях произошедшего девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.
 

INSTAGRAM (@zoekfit)

"Я хочу поделиться этой информацией, чтобы защитить других женщин, поскольку он постоянно работает с известными моделями, знаменитостями и семьями по всему миру", – написала Зоя Клопфер в описании к посту, где продемонстрировала девайс и ракурс, в котором была совершена видеозапись.

Смотрите видео: в метро за пассажирами будут следить скрытые камеры

Модель утверждает, что совершенно случайно обнаружила записывающее устройство в розетке в ванной комнате. Когда модель вставила карту памяти камеры в свой компьютер, она увидела, что там хранится 241 ролик с ней и другими ничего не подозревающими женщинами в душе.

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Это уже не первый подобный случай, ранее "Сегодня" рассказывали, как французская туристка обнаружила в хостеле скрытую камеру, спрятанную в дезодоранте. Кроме того, мы рассказывали о пассажирах лайнера, секс которых тайно снимали на скрытую камеру

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