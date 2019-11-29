Тайные записки Гермионы Грэйнджер из "Гарри Поттера" слили в сеть: фото и видео

Стало известно, что именно писала актриса во время урока трансфигурации

Гермиона Грэйнджер из серии фильмов о Гарри Поттере Фото: mel.fm

В документалке о создании серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере выяснилось, что во время съемок сцен занятий в Хогвартсе исполнители главных ролей действительно делали записи перьями. Об этом рассказала пользовательница Twitter под ником mar, опубликовав на своей странице их расшифровку.

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Всеобщее внимание привлекло то, что именно писала Гермиона Грэйнджер (персонаж Эммы Уотсон) во время урока трансфигурации в первом фильме о Гарри Поттере.

"Мое имя – Эмма Шарлотта Уотсон. Мне 10 лет, и я играю Гермиону Грэйнджер. Я на уроке трансфигурации. Мне нравится эта ручка (перо). Профессорка Макгонагалл (кошка) (мисс павлин) прекрасна. Хочу себе кошку-учителя", – написала она.

Подписчики mar сразу же начали делать мемы и фотожабы.

"Простите за неудобства, но на данный момент у нас нет ветчины".

"Дорогой Слим, я писал тебе, но ты все еще не звонишь мне. Я оставил в конце письма номер телефона, пейджер и домашний номер, я отправил тебе два письма ещё осенью, должно быть, были какие-то проблемы на почте или что-то такое".

"Нам известно".

"После моей смерти все мое имущество должно отойти человеку или животному, который меня убил. Рон Суонсон".

"Это дерьмо! Хотела бы я тусить со своими братанами, пить сидр и курить траву".

Скриншот: twitter.com/gecrgeweasIey

Напомним, недавно каждый из режиссеров Поттерианы рассказал изданию Entertainment Weekly о своих любимых сценах и раскрыл секреты их создания. Кроме этого, мы рассказывали, сколько бы стоило строительство Хогвартса сейчас.

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