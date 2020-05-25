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Телеведущая на карантине не мыла волосы шампунем: как она выглядит сейчас, фото

Сегодня, 05:55

Известная журналистка поделилась результатами смелого эксперимента

Британская телеведущая, актриса и модный эксперт Сюзанна Константин отважилась на необычный эксперимент – она отказалась от мытья головы на шесть недель и показала, что из этого вышло. По словам женщины, стилисты много лет подряд делали ей различные прически, используя фен, щипцы, утюжки и всевозможные средства с самым разным химическим составом.

"Годы работы на телевидении сделали свое дело. Поэтому, когда было объявлено о карантине, я поняла, что пришло время отдохнуть от всего этого и сделать радикальный шаг – я прекратила мыть волосы", – рассказывает телеведущая в интервью таблоиду Daily Mail.

Сюзанна Константин
Сюзанна Константин
Фото: instagram.com/susannahconstantine

По словам Сюзанны, первая неделя прошла без особых контрастов и неудобств. Она, как обычно, принимала душ, однако не наносила на волосы никаких косметических средств. Но к середине второй недели все стало хуже.

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"Мои руки мгновенно покрываются жиром, а волосы напоминают тяжелую, влажную, маслянистую губку", – пишет Сюзанна Константин на своей личной странице в Instagram, отмечая, что однажды у нее сдали нервы и она прополоскала волосы разбавленным яблочным уксусом.

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Однако результат эксперимента Константин не разочаровал. Спустя четыре недели волосы журналистки стали гуще, пышнее и здоровее. А на шестой неделе они обрели вторую жизнь. Вот как они выглядели после мытья спустя шесть недель.

Сюзанна Константин
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Сюзанна Константин
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Сюзанна Константин
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Сюзанна Константин
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Сюзанна Константин
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Сюзанна Константин
Фото: instagram.com/susannahconstantine
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Ранее "Сегодня" писали о 28-летнем актере Кристиано Брага из бразильского штата Минас-Жерайс, который жалуется на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за "слишком шикарных волос" длиной в 70 сантиметров. Кроме того, мы рассказывали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос".

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