Телеведущая не сдержалась и поцеловала мужчину в прямом эфире: видео

Журналистка брала интервью у спортсмена до начала соревнования

Линд Меркпоэль поцеловала спортсмена Фото: Sporza.be

На ресурсе Reddit появилось забавное видео, на котором известная бельгийская телеведущая Линд Меркпоэль во время интервью случайно целует в губы участника велогонки Тура Фландрии Стейна Стелса. Этим спонтанным поступком девушка вызвала бурную реакцию зрителей.

Меркпоэль брала интервью у Стелса до начала соревнования. Когда журналистка закончила задавать спортсмену вопросы, она попыталась поцеловать его в щеку. В этот момент велогонщик резко повернулся, и они соприкоснулись губами.



INSTAGRAM 7 Апр 2019 в 1:08 PDT

Судя по видео, и журналистка, и спортсмен почувствовали себя неловко после случившегося. Хотя поцелуй выглядел случайным, некоторые посетители Reddit решили, что Стелса все спланировал. "Это старый трюк. Попроси девушку поцеловать тебя в щеку и "случайно" повернись в самый последний момент", — написал пользователь Fishypaw.

Видео растрогало многих комментаторов на Reddit, а некоторые захотели, чтобы за поцелуем журналистки и спортсмена последовала любовная история. "Я хочу, чтобы они влюбились, как в диснеевском мультфильме", — пожелал пользователь Patrickpurple05. "Это мило до жути. Их реакции такие искренние", — восхитился юзер Sassysaurus19. "Так смешно. Вдруг они стали снова 11-летними детьми", — отметил пользователь NorthEndGuy.

Напомним, монгольская ведущая "шустрым язычком" взорвала сеть. Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео.

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