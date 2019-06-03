Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Внешний вид журналистки вызвал споры у пользователей социальных сетей и телезрителей

Хилари Барри Фото: instagram.com/hilary.barry

49-летняя телеведущая Хилари Барри из Новой Зеландии после эфира получила от телезрительницы по имени Барбара письмо, в котором та раскритиковала журналистку из-за слишком откровенного внешнего вида в прямом эфире. Женщина обвинила Барри в непрофессионализме и добавила, что открытое декольте допустимо лишь на пляже или на вечеринках, сообщает таблоид Daily Mail.

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"К сожалению, это стало мировой тенденцией, и это ошеломляет, учитывая, что у нас есть движение #MeToo, пытающееся остановить обращение с женщинами как с сексуальными объектами", – написала зрительница.

Хилари Барри обвинили из-за "слишком откровенной" кофточки Фото: instagram.com/hilary.barry

Хилари Барри ответила женщине в прямом эфире. "Дело вот в чем, Барбара. Я просто мать двоих детей средних лет, которая надела немного смелый и красивый топ, чтобы выглядеть презентабельно для всей нации, и мне жаль, что вы находите мою грудь оскорбительной", – заявила она. "Это просто сиськи. Это просто сиськи, и они есть у половины населения. Они есть и у Барбары", – добавила ведущая.

Барри получила множество одобрительных комментариев на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире.

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