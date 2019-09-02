Телеведущая в прямом эфире жестко опозорила коллегу: видео

Алекс Хаусден сравнила своего темнокожего коллегу с гориллой

Ведущая в США сравнила темнокожего коллегу с гориллой Фото: facebook.com/shjotr

В прямом эфире американского телеканала KOCO 5 News ведущая Алекс Хаусден посмеялась со своего темнокожего коллеги Джейсона Хэкетта, заявив, что показанная в их сюжете горилла очень похожа на него. На курьезный инцидент обратило внимание издание INSIDER.

Ведущие комментировали репортаж из зоопарка города Оклахомы, в котором была показана сцена с гориллой. "Похожа чем-то на тебя", – сказала Хаусден, обратившись к коллеге. "Да, и правда, что-то есть", – ответил ей Хэкетт.

Пользователи Facebook выложили видео с записью эфира в соцсеть. В комментариях зрители обрушились на телеведущую с обвинениями в расизме и требовали ее уволить. На следующий день Хаусден извинилась перед Хэкеттом.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я понимаю, насколько сильно вас обидела, – обратилась журналистка к коллеге. – Я знаю, что это было неправильно, и мне очень жаль", – сказала Хаусден.

Джейсон Хэкетт принял извинения и отметил, что этот инцидент можно использовать как урок о том, что слова имеют значение.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы рассказывали о том, что забавные ляпы журналистов показали в одном видео.

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