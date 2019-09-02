Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Телеведущая в прямом эфире жестко опозорила коллегу: видео

Алекс Хаусден сравнила своего темнокожего коллегу с гориллой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Ведущая в США сравнила темнокожего коллегу с гориллой Фото: facebook.com/shjotr
Ведущая в США сравнила темнокожего коллегу с гориллой
Фото: facebook.com/shjotr

В прямом эфире американского телеканала KOCO 5 News ведущая Алекс Хаусден посмеялась со своего темнокожего коллеги Джейсона Хэкетта, заявив, что показанная в их сюжете горилла очень похожа на него. На курьезный инцидент обратило внимание издание INSIDER.

Ведущие комментировали репортаж из зоопарка города Оклахомы, в котором была показана сцена с гориллой. "Похожа чем-то на тебя", – сказала Хаусден, обратившись к коллеге. "Да, и правда, что-то есть", – ответил ей Хэкетт.

Пользователи Facebook выложили видео с записью эфира в соцсеть. В комментариях зрители обрушились на телеведущую с обвинениями в расизме и требовали ее уволить. На следующий день Хаусден извинилась перед Хэкеттом.

Читайте также:
Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

"Я хочу, чтобы вы знали, что я понимаю, насколько сильно вас обидела, – обратилась журналистка к коллеге. – Я знаю, что это было неправильно, и мне очень жаль", – сказала Хаусден.

Джейсон Хэкетт принял извинения и отметил, что этот инцидент можно использовать как урок о том, что слова имеют значение.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы рассказывали о том, что забавные ляпы журналистов показали в одном видео

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Оскар в студию": Леся Никитюк взорвала сеть курьезным видео Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа Ведущая раскрыла свой реальный возраст и шокировала зрителей Леся Никитюк завела Instagram для своего пса
видео США курьез ведущая инцидент
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров