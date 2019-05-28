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Телеведущий шокировал рассказом о сексе в самолете

Журналист показал своим подписчикам и поклонником откровенный видеоролик

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Даррен Макмаллен Фото: instagram.com/darrenmcmullen
Даррен Макмаллен
Фото: instagram.com/darrenmcmullen

На одном из рейсов авиакомпании Jetstar произошел курьезный инцидент, о котором на своей странице в Instagram поведал известный австралийский телеведущий Даррен Макмаллен. Журналист показал своим подписчикам и поклонником видеоролик, на котором можно увидеть мужчину и женщину, занимающихся сексом на борту самолета. На пост Макмаллена обратило внимание издание News.com.au.

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Телеведущий утверждает, что сперва действия парня с девушкой были не очень заметны, но затем "их кресла начали трястись". Когда парочка закончила, Даррен встал со своего кресла и пошел поздравлять мужчину с вступлением в mile high club ("клуб занимавшихся сексом в самолете"). "Эй, парень, я должен сказать, что это было легендарно", – сказал Макмаллен, пожав ему руку.

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Реакция авиакомпании не заставила себя ждать. "Мы не терпим неуместного поведения на борту и призываем пассажиров сообщать о любых подобных инцидентах", – заявил представитель Jetstar.

Ранее "Сегодня" писали, как занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса. Кроме этого, мы писали, что в Нигерии мужчина скончался во время секс-соревнования со своей девушкой.

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