Теперь это модно! Сандалии с носками стали новым трендом

При правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью вы можете выглядеть очень стильно, говорят эксперты

Сандалии с носками вошли в моду Фото: Depositphotos

Дизайнеры презентовали очередной необычный тренд лета 2019. На этот раз они советуют модникам и модницам освободиться от предрассудков и носить сандалий с носками, что долгое время считалось дурным вкусом. При правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно, сообщает Footwear News.

Эксперты-стилисты дали несколько советов, как правильно подобрать обувь, чтобы наряд был максимально гармоничным:

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Необходимо сочетать цвет носков с цветом обуви. При этом одними из наиболее удачных оттенков назвали красный и оранжевый.

Яркие цветные носки лучше всего подойдут к однотонным сандалиям спокойных цветов (например, серебристого, белого или коричневого).

Спортивные сандалии хорошо смотрятся вместе с гольфами и шортами-бермудами.

Под женственные сандалии на высоком каблуке или платформе рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.

Носки с узорами подойдут к цветным сандалиям.

Появился новый модный тренд – сандалии с носками Фото: fashionbeans.com Появился новый модный тренд – сандалии с носками Фото: fashionbeans.com Появился новый модный тренд – сандалии с носками Фото: fashionbeans.com Появился новый модный тренд – сандалии с носками Фото: fashionbeans.com Появился новый модный тренд – сандалии с носками Фото: fashionbeans.com 1/5

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