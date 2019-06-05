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Теперь это модно! Сандалии с носками стали новым трендом

При правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью вы можете выглядеть очень стильно, говорят эксперты

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:04
Сандалии с носками вошли в моду
Сандалии с носками вошли в моду
Фото: Depositphotos

Дизайнеры презентовали очередной необычный тренд лета 2019. На этот раз они советуют модникам и модницам освободиться от предрассудков и носить сандалий с носками, что долгое время считалось дурным вкусом. При правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно, сообщает Footwear News.

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Эксперты-стилисты дали несколько советов, как правильно подобрать обувь, чтобы наряд был максимально гармоничным:

Смотрите видео о главных аксессуарах лета 2019

  • Необходимо сочетать цвет носков с цветом обуви. При этом одними из наиболее удачных оттенков назвали красный и оранжевый.
  • Яркие цветные носки лучше всего подойдут к однотонным сандалиям спокойных цветов (например, серебристого, белого или коричневого).
  • Спортивные сандалии хорошо смотрятся вместе с гольфами и шортами-бермудами.
  • Под женственные сандалии на высоком каблуке или платформе рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.
  • Носки с узорами подойдут к цветным сандалиям. 

Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
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Ранее "Сегодня" писали о джинсах с вырезом в необычном месте. Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу

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Источник: Сегодня
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