Теперь это модно! Сандалии с носками стали новым трендом
При правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью вы можете выглядеть очень стильно, говорят эксперты
Дизайнеры презентовали очередной необычный тренд лета 2019. На этот раз они советуют модникам и модницам освободиться от предрассудков и носить сандалий с носками, что долгое время считалось дурным вкусом. При правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно, сообщает Footwear News.
Эксперты-стилисты дали несколько советов, как правильно подобрать обувь, чтобы наряд был максимально гармоничным:
Смотрите видео о главных аксессуарах лета 2019
- Необходимо сочетать цвет носков с цветом обуви. При этом одними из наиболее удачных оттенков назвали красный и оранжевый.
- Яркие цветные носки лучше всего подойдут к однотонным сандалиям спокойных цветов (например, серебристого, белого или коричневого).
- Спортивные сандалии хорошо смотрятся вместе с гольфами и шортами-бермудами.
- Под женственные сандалии на высоком каблуке или платформе рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.
- Носки с узорами подойдут к цветным сандалиям.
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
Появился новый модный тренд – сандалии с носками
Фото: fashionbeans.com
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Источник: Сегодня