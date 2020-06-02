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"Теперь ездит на автобусе": парень раскрыл детали мести девушке, которая его предала

Сегодня, 08:35

Пара была в отношениях пять лет, но однажды все изменилось навсегда

Пользователь Reddit с ником Deadlock1989 поделился историей мести его друга Джека девушке по имени Джилл, которая жила с парнем только ради денег, регулярно изменяя с другим.

По словам Deadlock1989, пара была в отношениях пять лет. Когда Джилл потеряла работу и уже не могла выплачивать кредит за машину,эту миссию на себя возложил Джек – он платил взнос на протяжении целого года. Все это время девушка сидела дома и не хотела искать новую работу.

Недавно Джек решил сделать Джилл сюрприз и пораньше ушел с работы. На подъезде к дому он увидел чужую машину и припарковался поодаль. Он незаметно заглянул в дом через окно и застукал возлюбленную с другим мужчиной. В тот раз Джек не стал устраивать сцен, решив поступить по-другому.

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Чтобы отомстить изменщице, парень прекратил оплачивать кредит за машину Джилл, подключив услугу автоплатежей к ее счету. В один прекрасный день девушка не смогла расплатиться в магазине с помощью карты – на счету не оказалось денег. Когда она позвонила Джеку и спросила, что происходит, он ответил: "Я знаю, что ты мне изменяла. И я не собираюсь платить за машину моей бывшей".

"Машину у нее забрали. Теперь она передвигается от дома до работы на автобусе", – заключил автор поста.

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Ранее "Сегодня" писали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир. Также мы рассказывали об американка по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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