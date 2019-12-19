Спецпроект

Тест: Нужна ли животным защита от непогоды?

Каждый хозяин знает своего питомца и заботится о нем лучшим образом. Однако насколько правильно – давайте узнаем по результатам теста. Эксперты Royal Canin помогут распознать, насколько хорошо вы знаете потребности своего любимца.

Коты и собаки тоже ощущают на себе наступление холодов и изнуряющей жары. Многие из них привыкают жить в условиях квартиры или дома и более остро могут реагировать на изменение климата. Нужно ли их защищать от непогоды и как? Давайте выясним с помощью небольшого теста вместе с экспертами Royal Canin.

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