Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

Вчені стверджують, що у сучасній українські мові – близько 256 тисяч слів. Це мінімум. Бо якщо додати сюди ще всілякі терміни, жаргонізми, говори та інше – може вийти не менше мільйона слів. І основну масу з них ви знаєте. Чи ні? Перевірте себе у нашому тесті. Визначте, де реальне слово, а де – вигадане. Будьте уважні, ми намагалися вас заплутати.

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