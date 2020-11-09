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Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

Сегодня, 08:00

9 ноября – День украинской письменности и языка. В связи с этим у нас к вам 10 интересных вопросов.

Сегодняшний праздник – отличный повод проверить, как хорошо вы знаете государственный язык. Сможете отличить настоящее украинское слово от выдуманного? Ответьте на 10 вопросов теста и узнайте свой уровень владения украинским.

Тест на знання української мови: де реальне слово, а де вигадане?

Вчені стверджують, що у сучасній українські мові – близько 256 тисяч слів. Це мінімум. Бо якщо додати сюди ще всілякі терміни, жаргонізми, говори та інше – може вийти не менше мільйона слів. І основну масу з них ви знаєте. Чи ні? Перевірте себе у нашому тесті. Визначте, де реальне слово, а де – вигадане. Будьте уважні, ми намагалися вас заплутати.

Попереду – 10 запитань. Натискайте "Поїхали!", щоби розпочати.

Поїхали!
1/10

Лише одне з цих слів – реальне. Яке саме?

Незабаром
100 %
Незаклубом
0 %
Незарестораном
0 %

Незабаром – це скоро. Походить від слова "баритися", тобто затримуватися. До слова "бар", як і до інших розважальних закладів, не має жодного відношення.

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2/10

Два з цих слів на позначення одного й того ж предмета є реальними. Одне – вигадане. Яке саме слово – вигадка?

Дзеркало
13 %
Свічадо
13 %
Пикогляд
75 %

Дзеркало та свічадо ви можете знайти у словниках. Пикогляд – звучить кумедно, проте це лише вигадка.

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3/10

Два з цих слів означають дещо їстівне. Одне слово ми вигадали. Яке саме слово вигадане?

Тримбулька
13 %
Бараболька
0 %
Смаколайка
88 %

Тримбулька – це цибулька, дрібна та зелена. Так кажуть на Галичині. Бараболька – це маленька картопля. А смаколайку вигадали ми самі.

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4/10

Два слова з цього списку позначають вітер. Одне – ми вигадали. Яке слово несправжнє?

Легіт
38 %
Сухогрій
38 %
Борвій
25 %

Легіт – це легкий приємний вітерець. Борвій – сильний вітер, буря, ураган. А сухогрій – плід нашої фантазії.

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5/10

Всі ці слова – синоніми до слова "ліфт". Проте одне з них – вигадане. Яке саме?

Дротохід
88 %
Підйомник
0 %
Підіймач
13 %

Так, ніякого дротоходу в українській мові не існує. А ось підйомник та підіймач – застосовуйте на здоров’я.

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6/10

Лише одне з цих слів дійсно зафіксоване у словниках і позначає колючу зброю. Що це за слово?

Тенет
13 %
Багнет
63 %
Дрітомет
25 %

Багнет, тобто штик, – слово, що дійсно є. "Тенет" існує як назва фантастичного голлівудського фільму, але словниками не фіксується. Дрітомет ми вигадали самі.

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7/10

Одне з цих слів, хоч і є тепер загальновживаним, насправді було вигадане класиком української літератури. Що це за слово?

Привид
50 %
Фантом
25 %
Химера
25 %

Слово "привид" – авторське. Його придумав та почав використовувати у своїх творах Іван Франко.

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8/10

Всі ці слова позначають перукарню. Проте одне з них – вигадане. Яке саме?

Цирульня
13 %
Голярня
13 %
Підстригайня
75 %

Цирульня та голярня – реальні слова, хоча й нині вже застарілі. А от підстригайню ми вигадали самі.

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9/10

Всі ці слова співзвучні, проте лише два з них – реальні. Яке слово ми вигадали?

Серпень
0 %
Серпівень
100 %
Серпанок
0 %

Серпень – назва останнього місяця літа. Серпанок – слово, що має кілька значень: це і легка прозора тканина, і жіночий головний убір, і туман. А ось серпівня ніякого немає, навіть не запам’ятовуйте це слово.

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10/10

Всі ці слова означають щось незначне, не варте особливої уваги. Але лише два з них є у словнику. А третє – вигадали ми. Яке слово – вигадка?

Абищиця
25 %
Дурниця
0 %
Казнащиця
75 %

Казнащиця – це вигадка. Абищиця та дурниця – є у словнику української мови.

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Источник: Сегодня
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