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"Ткнул лапой в лицо": кот из приюта чудом спас семейство от смертельной опасности

Жители города передали коту Джоуи именную корзину с подарками

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:54

Житель канадского городка Португал-Коув-Сент-Филипс по имени Скотт Уайт рассказал удивительную историю о том, как кот Джоуи спас всю его семью от гибели в пожаре. В знак благодарности питомцу уже завели аккаунт в социальной сети Instagram, а жители города даже передали ему именную корзину с подарками. Об этом сообщает издание HuffPost.

Кот Джоуи спас семью от пожара
Кот Джоуи спас семью от пожара
Фото: instagram.com/joeytheherocat

По словам Скотта, кот разбудил его около 4:30 утра. Обычно он не мешал никому спать, но теперь он бегал по комнате, а в конце концов запрыгнул ему на грудь и "ткнул лапой в лицо". Мужчина решил проверить, что так встревожило пушистика. На кухне он обнаружил горящую мультиварку. Все помещение было в дыму, который еще не добрался до датчика пожарной сигнализации.

INSTAGRAM

Семейство Уайт признается: они ожидали, что в кризисных ситуациях их спасет пес, однако он в это время мирно спал где-то в доме. Любопытно, что Джоуи они забрали из приюта около двух с половиной лет назад.

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Напомним, кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы. Также сообщалось, как черный кот выжил после пожара и довел хозяина до слез.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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