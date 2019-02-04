Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тогда и сейчас: на фото показали, что сделало время с внешностью мировых звезд

Как стареют звезды кино и эстрады показали на фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:33
Метт Леблан Фото: instagram.com/photo_time_traveling
Метт Леблан
Фото: instagram.com/photo_time_traveling

Нидерландский диджитал-художник по имени Ард Хелинк благодаря профессиональной работе в Photoshop показывает на одном снимке, как звезды эстрады и кинематографа выглядели в детстве и какие они сейчас. Парень так объединяет фотографии, что герои кажутся разными людьми.

Читайте также
Девушка из-за травли решилась на кардинальную пластику: как она выглядит сейчас

Хелинк завел оригинальную страницу в Instagram еще в июне 2018 года. Назвал проект photo_time_traveling. Ведь эта фраза полностью соответствовала контенту аккаунта. Благодаря иллюстратору на фотографиях встретились прошлое и настоящее звезд музыки и кинематографа.
 

INSTAGRAM

 

В целом у страниц Хелинка более 30 тысяч подписчиков. Автор без стеснения раскрывает секрет своего успеха на личном сайте. "Очень много Photoshop", – объясняет он.
 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

INSTAGRAM (@photo_time_traveling)

 

Напомним, полиция задержала парня из-за подозрительно женственной внешности. Кроме этого, сайт "Сегодня" показал на фото лицо "живого Кена" после 69 операции. Также мы рассказывали о преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Зомби»: на фото показали лицо «живого Кена» после 69 операции Ребенок с необычной кожей снялся в рекламе и прославился Полиция задержала парня из-за подозрительно женственной внешности: фото Девушка из-за травли решилась на кардинальную пластику: как она выглядит сейчас
красота фото звезды внешность невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Сегодня, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте