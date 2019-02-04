Тогда и сейчас: на фото показали, что сделало время с внешностью мировых звезд

Как стареют звезды кино и эстрады показали на фото

Метт Леблан Фото: instagram.com/photo_time_traveling

Нидерландский диджитал-художник по имени Ард Хелинк благодаря профессиональной работе в Photoshop показывает на одном снимке, как звезды эстрады и кинематографа выглядели в детстве и какие они сейчас. Парень так объединяет фотографии, что герои кажутся разными людьми.

Хелинк завел оригинальную страницу в Instagram еще в июне 2018 года. Назвал проект photo_time_traveling. Ведь эта фраза полностью соответствовала контенту аккаунта. Благодаря иллюстратору на фотографиях встретились прошлое и настоящее звезд музыки и кинематографа.



INSTAGRAM 9 Июн 2018 в 2:53 PDT

В целом у страниц Хелинка более 30 тысяч подписчиков. Автор без стеснения раскрывает секрет своего успеха на личном сайте. "Очень много Photoshop", – объясняет он.



INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 8 Июн 2018 в 9:40 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 8 Июн 2018 в 12:01 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 8 Июн 2018 в 12:03 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 9 Июн 2018 в 2:54 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 9 Июн 2018 в 3:07 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 9 Июн 2018 в 8:40 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 9 Июн 2018 в 8:53 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 25 Июн 2018 в 10:59 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 27 Июн 2018 в 11:28 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 16 Июл 2018 в 11:52 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 31 Авг 2018 в 11:13 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 6 Сен 2018 в 11:33 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 14 Окт 2018 в 8:15 PDT

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 24 Ноя 2018 в 6:44 PST

INSTAGRAM (@photo_time_traveling) 22 Дек 2018 в 12:15 PST

Напомним, полиция задержала парня из-за подозрительно женственной внешности. Кроме этого, сайт "Сегодня" показал на фото лицо "живого Кена" после 69 операции. Также мы рассказывали о преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев.

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