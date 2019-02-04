Тогда и сейчас: на фото показали, что сделало время с внешностью мировых звезд
Как стареют звезды кино и эстрады показали на фото
Нидерландский диджитал-художник по имени Ард Хелинк благодаря профессиональной работе в Photoshop показывает на одном снимке, как звезды эстрады и кинематографа выглядели в детстве и какие они сейчас. Парень так объединяет фотографии, что герои кажутся разными людьми.
Хелинк завел оригинальную страницу в Instagram еще в июне 2018 года. Назвал проект photo_time_traveling. Ведь эта фраза полностью соответствовала контенту аккаунта. Благодаря иллюстратору на фотографиях встретились прошлое и настоящее звезд музыки и кинематографа.
В целом у страниц Хелинка более 30 тысяч подписчиков. Автор без стеснения раскрывает секрет своего успеха на личном сайте. "Очень много Photoshop", – объясняет он.
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
INSTAGRAM (@photo_time_traveling)
Напомним, полиция задержала парня из-за подозрительно женственной внешности. Кроме этого, сайт "Сегодня" показал на фото лицо "живого Кена" после 69 операции. Также мы рассказывали о преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев.
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