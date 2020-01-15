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Толстому коту Виктору придется похудеть: правила авиаперелетов из-за него менять не будут

Минтранс в России после скандала принял официальное решение

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:19
Кот Виктор
Кот Виктор
Фото: facebook.com/mikhail.galin

Коту Виктору, который прославился после скандальной истории с авиаперелетом, когда его завернули сотрудники аэропорта из-за лишнего веса, придется похудеть ради будущих путешествий. Об этом на своей странице в Facebook рассказал его хозяин, житель столицы Латвии Михаил Галин.

Скриншот: facebook.com/mikhail.galin

"В ноябре 2019 Минтранс пообещал рассмотреть возможность изменений в правилах перевозки животных в салоне самолета, чтобы дать возможность пассажирам брать в салон животных с большим весом. Сегодня Минтранс сообщил, что установление единого тарифа для перевозки животных нецелесообразно и является барьером для российских авиакомпаний на международном рынке", – написал Галин, дополнив пост фотографией своего питомца.

Смотрите видео: толстый кот Виктор стал звездой интернета, обманом попав на борт самолета

Парень отметил, что развернутого комментария от российского Минтранс не поступило.

"Если ведомством рассматривался единственный вариант реализации инициативы – через приведение требований к общему знаменателю, то это несколько разочаровывает отсутствием стремления решить проблему в пользу потребителя", – резюмировал он.

Кот Виктор
Кот Виктор
Фото: facebook.com/mikhail.galin

Напомним, в начале ноября 2019 года Михаил Галин на своей странице в Facebook рассказал о неприятном инциденте с российским "Аэрофлотом". Сотрудники авиакомпании предложили сдать его кота Виктор в багаж, поскольку он не соответствовал нормам перевозки грузов в салоне самолета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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