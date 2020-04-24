Том Хэнкс сделал невероятный подарок угнетенному мальчику с необычным именем: фото

Их переписка стала началом дружбы на расстоянии

Известный актер Том Хэнкс, который недавно переболел COVID-19, поддержал восьмилетнего мальчика Корону де Вриса (Corona De Vries) из Квинсленда, который подвергся буллингу из-за созвучности его имени со словом "коронавирус", и подарил ему пишущую машинку марки Corona. Об этом сообщает New York Post.

Том Хэнкс недавно провел в Австралии более двух недель. Он с женой Ритой Уилсон был в изоляции после получения положительного результата теста на COVID-19.

Супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

Когда Врис услышал о болезни актера, он написал ему: "Вы в порядке?". Переписка стала началом их дружбы на расстоянии. В своем письме мальчик рассказал Хэнксу, что одноклассники называли его "коронавирусом" из-за созвучности его имени и фамилии с названием новой инфекции. Сюжет об этом снял телеканал 9 News.

"Твое письмо так обрадовало меня и мою жену!" – ответил мальчику Хэнкс. "Ты – единственный в мире человек, которого я когда-либо знал, с именем Корона. Это как кольцо вокруг солнца", – написал актер.

Подробнее о заражении Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон смотрите в сюжете:

Чтобы поддержать мальчика, Том подарил ему старинную пишущую машинку с таким же названием – Corona. "Я подумал, что эта пишущая машинка подойдет тебе. Спроси у взрослых, как она работает. И используй ее, чтобы написать мне ответ", – написал актер.

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