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Том Хэнкс сделал невероятный подарок угнетенному мальчику с необычным именем: фото

Их переписка стала началом дружбы на расстоянии

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:32

Известный актер Том Хэнкс, который недавно переболел COVID-19, поддержал восьмилетнего мальчика Корону де Вриса (Corona De Vries) из Квинсленда, который подвергся буллингу из-за созвучности его имени со словом "коронавирус", и подарил ему пишущую машинку марки Corona. Об этом сообщает New York Post.

Том Хэнкс недавно провел в Австралии более двух недель. Он с женой Ритой Уилсон был в изоляции после получения положительного результата теста на COVID-19.

Супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон
Супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон
Фото: Getty Images

Когда Врис услышал о болезни актера, он написал ему: "Вы в порядке?". Переписка стала началом их дружбы на расстоянии. В своем письме мальчик рассказал Хэнксу, что одноклассники называли его "коронавирусом" из-за созвучности его имени и фамилии с названием новой инфекции. Сюжет об этом снял телеканал 9 News.

"Твое письмо так обрадовало меня и мою жену!" – ответил мальчику Хэнкс. "Ты – единственный в мире человек, которого я когда-либо знал, с именем Корона. Это как кольцо вокруг солнца", – написал актер.

Подробнее о заражении Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон смотрите в сюжете:

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Чтобы поддержать мальчика, Том подарил ему старинную пишущую машинку с таким же названием – Corona. "Я подумал, что эта пишущая машинка подойдет тебе. Спроси у взрослых, как она работает. И используй ее, чтобы написать мне ответ", – написал актер.

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Ранее мы также рассказали о знаменитостях, которые заразились коронавирусом. Узнайте, как они чувствуют себя сейчас.

Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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