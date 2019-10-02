Том Круз в Одессе и Львове: забавная реакция сети на турне актера по Украине

Украинцы, как и ожидалось, отреагировали на путешествие актера шутками

Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm

Известный голливудский актер Том Круз, посетивши киевское метро и встретившись с Зеленским, продолжил свое турне по Украине. Утром в среду, 2 октября, Тома Круза сфотографировали в Одессе, где он позавтракал в одном из местных ресторанов, а уже после обеда актера принимал мэр города Львова Андрей Садовой.

Узнайте, почему Том Круз хочет отречься от своей веры:

"Beautiful Lviv, beautiful people, beautiful country", – написал Том Круз в Книге почетных гостей Львова. Кстати, сегодня в совете был не только Том Круз, но и выдающийся американский сценарист, режиссер и продюсер Кристофер МакКвори! Столько голливудских звезд на квадратный метр в Львовской ратуше еще не было", – указывается на Facebook-странице Львовского городского совета.

Также в социальных сетях появилось видео встречи.

"Классно! Львов на высоте, умеет принять и есть что показать!", "Повезло Крузу с погодой. И Львову с рагулями. Чем Прагу в кино снимать (что уже банально) лучше уж Львов", "Вездесущий, еще вчера был в Киеве, утром кушал в Одессе и уже во Львове", "Имея свой самолет, Круз путешествует по Украине", – пишут в комментариях украинцы.

Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm Том Круз во Львове Фото: facebook.com/lviv.adm 1/7

Одесситы, как и ожидалось, отреагировали на приезд Тома Круза в Украину с юмором.

"В Одессе можно снимать фильмы про постапокалиптическое будущее без декораций. И фильмы про зомби без грима для массовки", "Гена должен показать "знатные" места в городе", "Добро пожаловать", "Низкий поклон", – пишут пользователи сети.

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К слову, Том Круз прилетел в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Круз известен по фильмам "Миссия невыполнима", "Война миров", "Последний самурай", "Ванильное небо", "Интервью с вампиром" и "Человек дождя".

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что Том Круз прилетел во Львов для встречи с мэром города Андреем Садовым. Как сообщается, около 14:00 к городскому совету подъехал кортеж из 5 автомобилей, в одном из которых находился звезда Голливуда. Вчера в Киеве Тома Круза покатали на вертолете и показали мосты.

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