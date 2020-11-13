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ТОП-10 самых смешных, эпических и знаковых видео. Посмотрите, как YouTube запомнит 2020 год

Сегодня, 16:22

Мы решили сделать годовую подборку лучших роликов вместо YouTube

YouTube принял решение не выпускать Rewind 2020 – подборку лучших видеороликов года. Это происходит впервые с момента запуска формата в 2010 году.

"2020 год был другим. Нам не кажется правильным вести себя так, будто все также, как обычно. Мы не будем делать Rewind 2020", – сообщает компания в своем официальном объявлении.

Но вы не расстраивайтесь преждевременно! Сегодня.Lifestyle решили сделать эту подборку вместо YouTube. Смотрите, что у нас получилось.

Клип-рекордсмен по количеству просмотров

Самым просматриваемым видеороликом на YouTube стал клип на забавную детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула"). Этот ролик собрал уже больше семи миллиардов просмотров.

Самое скандальное видео

Видео со смертельной вечеринки в московской бане по поводу дня рождения известного блогера Екатерины Диденко. В бассейне в результате воздействия сухого льда и воды погибли три человека.

Самый нелепый конфуз

Сиреной из серии триллеров "Судная ночь" объявила о начале комендантского часа полиция города Кроули в американском штате Луизиана. Типичный вечер в 2020 году!

Политическое видео года

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм Земляне, как того требовал "луцкий террорист".

Самый смешной телевизионный случай

У известной украинской ведущей новостей Марички Падалко прямо во время эфира выпал передний зуб. Она спрятала его в ладони и как ни в чем не бывало продолжила информационный выпуск. Молодец!

Самое странное промо-видео

Министерство туризма Исландии запустило проект lookslikeyouneediceland.com ("Посмотри, как тебе нужна Исландия") для любителей покричать без причины. Таким образом власти страны хотели помочь туристам во время карантина избавиться от стресса и наконец-то выпустить все негативные эмоции.

Лучшее концертное видео

Музыканты из The Flaming Lips придумали необычный способ выступать во время пандемии.

Лучшее видео блогера

Российский блогер Михаил Литвин собрал 8,5 миллионов просмотров на YouTube благодаря ролику, на котором он сжигает свой Mercedes GT63s.

Трэш-видео года

Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) совершил наибольшее количество модификаций тела – 516. Он побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Лучшее видео года

Шестилетняя первоклассница Адель из украинского Трускавца порассуждала о жизненных планах во время интервью на День знаний. Приготовьтесь смеяться!

Напомним, в период с апреля по июнь 2020 года YouTube устроил массовое уничтожение видео – было удалено 11,4 миллионов роликов.

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Источник: Сегодня
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