ТОП-7 удивительных фактов о вышиванке, которые вы не знали

Сегодня, 21 мая, Украина отмечает День вышиванки-2020

Вышиванка – не просто одежда, а тысячелетняя история и один из символов украинского единства. В честь праздника "ВишиванкаDAY" телеканал "Украина 24" вместе с искусствоведом Светланой Долеско подготовил ТОП-7 интересных фактов о традиционной украинской одежде.

Несмотря на то, что история вышиванки в Украине насчитывает уже не одну сотню лет, праздник День вышиванки, который в этом году отмечается в четверг, 21 мая, достаточно молодой. Об истории возникновения этого важного дня мы рассказывали здесь.

О вышиванке в творчестве и повседневной жизни смотрите в сюжете:

ТОП-7 неизвестных фактов о вышиванке

1. Украинская традиционная одежда вызвала невероятный восторг на Всемирных выставках. Одной из таких были выставки в Вене (1873) и Париже (1878). На выставках экспонировались лучшие на то время изделия домашних промыслов, комплекты народной одежды, изделия украинского традиционного искусства.



2. Иван Франко не только сам носил вышиванку как признак своей идентичности, но и приложил максимум усилий, чтобы сохранить лучшие образцы узоров и техник для грядущих поколений, возглавляя этнографическую комиссию Музея Научного общества им. Т. Шевченко во Львове.



3. Традиционная украинская рубашка – не всегда вышитая. К традиционной одежде относятся не только вышитые рубашки, но и узорнотканные.

Украинская вышиванка Фото: hidemycoat.com

4. Село Клембовка (Винницкая обл.) – известно тем, что в нем ярко развита подольская вышивка, о которой знает весь мир. После участия вышивальщиц Подолья в I Всероссийской выставке в 1902 г. Клембовская вышивка выходит на международный рынок сбыта – продается в Англии, Германии, Дании.



5. Технология выполнения вышивки "белым по белому" поселка Решетиловка в Полтавской области – единственный элемент нематериального культурного наследия Украины, который связан с вышиванием и включен в национальный перечень.



6. Наши знания о традиционной одежде – это результат коллекционирования древностей интеллигенцией и создание ими за свой счет первых украинских музеев.



7. Тарновские – знаковый род меценатов и ценители украинского искусства. Так, Василий Тарновский уже в 18 лет собирал коллекции предметов, которые помогли бы совершеннее изучить историю Украины. Сам Тарновский одевался в вышиванки и любил их дарить.

Мы также писали, что телеканал "Украина" снял эффектный патриотический ролик с саундтреком группы Go-A.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться