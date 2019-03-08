Трамп на встрече случайно забыл Меланию: курьезное видео

Первая леди США попала в неловкую ситуацию

Мелания Трамп Фото: AFP

В Twitter появился ролик, на котором жена президента США Дональда Трампа, Мелания, встречает на пороге Белого дома премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супругу Монику.

Первая леди США остановилась для общей фотографии, однако ее супруг вместе с чешским премьером сразу двинулись в резиденцию, оставив жен позади. Женщины пожали плечами и проследовали за мужьями, сообщает издание Newsweek.



Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашенным в Белый дом.

Ранее мы писали, что оптическая иллюзия с одеждой Мелании Трамп "взорвала" сеть: видео. Наряд жены президента США Дональда заставила пользователей поверить, что она забыла надеть брюки. На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми.

Напомним, первая леди США побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

Смотрите видео: Мелания Трамп отправилась в Африку без мужа

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