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Трамп неудачно шлепнул по колену президента Финляндии: курьезное видео

Встреча президентов прошла 2 октября в Овальном кабинете Белого дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Саули Ниинисте и Дональд Трамп Фото: twitter.com/thehill
Саули Ниинисте и Дональд Трамп
Фото: twitter.com/thehill

Президента США Дональд Трамп, который ранее попал в скандал из-за видео с Меланией, шлепнул по колону Саули Ниинисте, своего коллегу из Финляндии. Курьезный инцидент произошел в Овальном кабинете Белого дома в среду, 2 октября.

В ролике запечатлено, что инцидент между Трампом и Ниинисте произошел в тот момент, когда репортер поинтересовался у Трампа, чему США могут научиться у Финляндии, которая последние два года считается самой счастливой страной на планете. Американский президент ответил, что у счастливой страны – счастливый лидер, после чего прикоснулся к колену Саули Нийнисте.

Смотрите видео: Трамп рассказал о своей встрече с "принцем Китов"

Финскому лидеру не пришелся по душе такой дружеский жест главы США с вторжением в зону комфорта.

Напомним, по итогам встречи лидеры США и Финляндии дали совместную пресс-конференцию, на которой также затрагивались и вопросы Украины, а точнее скандал с телефонным разговором Трампа и Зеленского, в результате которого президенту США грозит импичмент.

Ранее "Сегодня" писали, как на лице и волосах Трампа заметили ползающего жука. Также стоит отметить, что Трамп иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

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Источник: Сегодня
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