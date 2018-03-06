"Три тысячи мужчин за вечер": китаянку арестовали за бесплатный секс (видео)

Сегодня, 10:02

Девушке пришлось бежать из отеля от поклонников и полиции

Китаянка раздавала бесплатный секс. Фото: facebook.com/realtimegirls
Китаянка раздавала бесплатный секс. Фото: facebook.com/realtimegirls

Китайская блогерша вызвала хаос в местном отеле, после того, как предложила своим поклонникам в соцсети бесплатный секс.

"Кто придет, чтобы взять меня, чтобы заняться сексом. Бесплатно", – написала девушка.


Китаянка раздавала бесплатный секс. Фото: facebook.com/realtimegirls

Китаянка раздавала бесплатный секс. Фото: facebook.com/realtimegirls

Китаянка раздавала бесплатный секс. Фото: facebook.com/realtimegirls

Китаянка раздавала бесплатный секс. Фото: facebook.com/realtimegirls

Китаянка раздавала бесплатный секс. Фото: facebook.com/realtimegirls

После этого заявления рядом с ее номером в отеле собралось почти три тысячи человек. Некоторые мужчины даже снимали себя на видео и делились успехами в местном мессенджере.

Китаянка не ожидала такой реакции и очень испугалась. Она написала, что пост был шуткой, а потом призвала прекратить поиски. Боясь приехавших мужчин девушка попросила работников отеля провести ее из номера до такси.

Местные СМИ сообщают, что легкомысленную китаянку арестовали в аэропорту по подозрению в проституции. Ее задержали на 15 суток и оштрафовали на 500 юаней (около двух тысяч гривен).

Напомним, известный ведущий влип в неприятную историю с интимомВедущий американского телеканала Fox News Эрик Боллинг был отстранен от работы в связи с подозрениями в рассылке коллегам интимных снимков. Боллинг якобы отправлял по меньшей мере трем женщинам, в разное время работавшим с ним на канале, фотографии мужских гениталий.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что певицу арестовали за "многообещающее" поедание банана: появилось видеоКак утверждают стражи порядка, в музыкальном ролике исполнительница слишком "многообещающе" поедает банан.
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Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

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