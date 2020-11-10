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Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

Сегодня, 05:55

Актеры записывали сексуальные сцены в лодке

В мексиканском национальном парке штата Чьяпас три женщины и один мужчина приняли участие в съемках порнофильма. Актеры записывали сексуальные сцены в лодке, плывущей по реке Грихальва в каньоне Сумидеро. За это их обвинили в нарушении норм морали и надругательстве над природой, пишет таблоид The Sun.

"Фильмы с сексуальными сценами наносят вред образу, которым гордится штат Чьяпас, и находятся за пределами норм морали и местных традиций", – отметили представители комиссии по защите дикой природы.

Порноактеры снимали в национальном парке фильм для взрослых
Фото: instagram.com/miamarinsex
Порноактеры снимали в национальном парке фильм для взрослых
Фото: instagram.com/miamarinsex
Порноактеры снимали в национальном парке фильм для взрослых
Фото: instagram.com/miamarinsex
Порноактеры снимали в национальном парке фильм для взрослых
Фото: instagram.com/miamarinsex
Порноактеры снимали в национальном парке фильм для взрослых
Фото: instagram.com/miamarinsex
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Однако президент местной ассоциации отелей Мануэль Нино Гутьеррес подчеркнул, что видео может привлечь туристов, количество которых сильно сократилось из-за коронавируса. "В каком-то смысле я рассматриваю это как возможность продвижения нашего туристического потенциала", – заявил он журналистам.

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К слову, в каньоне Сумидеро обитают вымирающие виды животных: крокодилы, паукообразные обезьяны и оцелоты – хищные млекопитающие из семейства кошачьих.

Национальный парк штата Чьяпас
Фото: Alamy

Напомним, ранее в студии одной из киевских радиостанций мужчина и женщина занялись сексом на рабочем месте.

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Кроме этого, мы писали, как чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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