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Триумфатор Оскара 2020 удивил заявлением со сцены

92-я церемония награждения премии Американской киноакадемии состоялась в голливудском театре Долби

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:30
Пон Джун-Хо Фото: tvkinoradio
Пон Джун-Хо
Фото: tvkinoradio

Триумфатором премии Оскар 2020 стал фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-Хо. Кинолента завоевала четыре статуэтки в главных номинациях – за "Лучший фильм" (первый неамериканский фильм в истории, получившим "Оскар" в этой номинации – Ред.), "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий", а Пон Джун Хо признан "Лучшим режиссером".

Смотрите видео: что нужно знать о премии "Оскар-2020"

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Получив награду в категории "Лучший иностранный фильм", кинематографист отметил, что "уже готов выпить". Позже, когда его вновь пригласили на сцену за призом в номинации "Лучшая режиссура", Джун-Хо пообещал "пить до следующего утра".

Напомним, 92-я церемония награждения премии Американской киноакадемии состоялась в голливудском театре Долби. Эксклюзивное право транслировать церемонию вручения самой престижной кинопремии получил телеканал "Украина".

Напомним, фильм "Паразиты" станет основой для нового мини-сериала HBO.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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Источник: Сегодня
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