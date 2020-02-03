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Трогательная встреча обезьяны с детенышем попала на видео

Инцидент произошел в индийском городе Джагатсингхпур

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:07

Шакти Сантош Рэй из индийского города Джагатсингхпур, штат Орисса, опубликовал в интернете ролик воссоединение обезьяны с детенышем. Парень подчеркнул, что встреча животных была очень трогательной. "За ними было приятно наблюдать", – отметил он в комментарии для таблоида Daily Mail.

Смотрите видео: шимпанзе научилась самостоятельно убирать свою клетку

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На записи показано, как детеныш обезьяны запутался в сетке, свисающей с крыши дома. Индийцы приставили к стене лестницу и с помощью ножа высвободили животное. Как только юный примат оказался на свободе, к нему подбежала мать, схватила его и унесла в лес.

Напомним, ранее в Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров. Кроме этого, "Сегодня" писали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

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