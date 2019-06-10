Трогательное видео со слоненком поразило пользователей сети

В Индии сняли на видео стадо слонов, которое устроило "церемонию прощания" с мертворожденным детенышем

Слоны устроили "похорон" мертвому детенышу Фото: Pixabay

Пользователей сети растрогал ролик, который опубликовал на своей странице в Twitter индийский лесничий Парвин Касван. На записи можно увидеть, как стадо слонов устраивает "церемонию прощания" с мертворожденным детенышем.

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"Вас это не оставит равнодушными! Похоронная церемония, на которой скорбящие слоны несут мертвое тело детеныша. Семья не может смириться с утратой", – подписал видео Парвин Касван. Его публикация стала вирусной и собрала более 6 тысяч ретвитов и 13 тысяч лайков.

Смотрите видео: стадо слонов устроило "похороны" мертвому детенышу



"Душераздирающее зрелище. Думаю, людям есть чему поучиться у животных", "В наши дни большая часть людей не посещает усопших, потому что слишком занята. Они лишь поминают их в группах WhatsApp и по телефону", – пишут пользователи сети в комментариях.

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Парвин Касван также рассказал своим подписчикам о легендарных "кладбищах слонов", куда якобы уходят умирать животные: "Есть теории о древних кладбищах слонов в лесу. О них писали многие, но я не нашел убедительных доказательств. Хотя часто слоны умирают вблизи источников воды".

Ранее сообщалось, что посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Также мы писали, что в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

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