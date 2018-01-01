Троица 2018: что нельзя делать в этот день

День Святой Троицы 27 мая – один из главных христианских праздников

Троицу отмечаем в 2018 году 27 мая. Фото: pixabay

Троицу 2018 православные христиане отмечают 27 мая – в 50 день после Пасхи (пятидесятница). Праздник преподает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 28 мая. То есть в конце мая в украинцев будет три выходных: 26, 27 и 28 мая 2018 года.

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Христиане верят, что праздник Святой Троицы установлен апостолами в честь сошествия на них Святого Духа. Они, как учит Церковь, и оставили традицию вспоминать об этом днем каждый год.

Как нужно провести этот день, что можно делать, а что запрещено, а также об истории и традициях праздника Троицы пишет сайт Сегодня.Lifestyle.

Народные приметы на 27 мая

Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.

Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.

Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.

Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.

Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.

Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет.

Кукушка кукует – примета к тому, что пришло время лен сеять.

Троица 2018: что за праздник

Троица – один из главных христианских праздников. Православная Церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха – первый день), а западные христиане – на 57 день.

На Троицу православные вспоминают сошествие Святого духа на апостолов, которое, согласно учению Церкви, им обещал Иисус перед своим вознесением. Сошествие указало на тройственность Бога. Именно в этот момент была основана Вселенская апостольская Церковь.

На иконах это событие изображается с присутствием Богоматери. В Новом завете не уточняется, действительно ли Матерь Божья была с учениками Христа в тот момент, когда на них сошел Святой Дух. Однако, в Деяниях апостолов сказано, что после вознесения апостолы прибывали в молитве "с некоторыми женами и Марией, Матерью Христа…".

На Троицу в православных храмах по всей Украине пройдут праздничные службы. А накануне, в субботу вечером, пройдет всенощное бдение. Начиная с этого дня в церквях первой читается молитва "Царю небесный". С нее же православные христиане начинают и домашние молитвы.

Кроме того, по старым поверьям в это время выходят из воды русалки. В старину девушки плели себе венки после службы и опускали их в воду. В знак любви некоторые дарили венки парням. Травы, срезанные на Троицу, сушили и украшали ими дома. Считалось, что это защитит здание от грозы.

Церковь осуждает любое гадание, но это не мешало украинкам на Троицу "гадать на суженного". Сплетенный собственноручно венок опускали в реку – в какую сторону поплывет, оттуда и ждать жениха. Если венок остался на берегу – замужество еще нескоро, а если утонет – будет беда.

На Троицу украшают цветами и травами не только дома, но и храмы.

Традиции и приметы праздника Троицы-2018

Хозяйки к Троице очень тщательно готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.

К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.

Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.

Троица всегда считалась девичьим праздником. Они плетут венки, опуская их в реку для гадания. Затем они шли в лес гулять. К этому дню пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь. Затем под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.

Второй день праздника называется Клечальным понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

Роса, выпавшая на Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ее умываться, чтобы сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать на Троицу

Христианам не советуют на Троицу работать и убирать дом.

Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.

Запрещено купаться в реках и озерах, по поверью, русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно водоема человека.

Плохой приметой считается отгулять свадьбу на 50 день после Пасхи, но хорошо – свататься.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или на поле

В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.

Что нужно делать в этот день

Церковь призывает всех верующих обязательно побывать на всенощной службе, а также на богослужении непосредственно в день Троицы.

Нужно провести этот день с семьей, родными, близкими и друзьями, чтобы разделить с ними радость великого праздника.

Церковь рекомендует найти время для молитвы, в частности, обращенной к Святому Духу.