Троица 2018: что нельзя делать в этот день
День Святой Троицы 27 мая – один из главных христианских праздников
Троицу 2018 православные христиане отмечают 27 мая – в 50 день после Пасхи (пятидесятница). Праздник преподает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 28 мая. То есть в конце мая в украинцев будет три выходных: 26, 27 и 28 мая 2018 года.
Христиане верят, что праздник Святой Троицы установлен апостолами в честь сошествия на них Святого Духа. Они, как учит Церковь, и оставили традицию вспоминать об этом днем каждый год.
Как нужно провести этот день, что можно делать, а что запрещено, а также об истории и традициях праздника Троицы пишет сайт Сегодня.Lifestyle.
Народные приметы на 27 мая
- Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.
- Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.
- Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.
- Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.
- Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.
- Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет.
- Кукушка кукует – примета к тому, что пришло время лен сеять.
Троица 2018: что за праздник
Троица – один из главных христианских праздников. Православная Церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха – первый день), а западные христиане – на 57 день.
На Троицу православные вспоминают сошествие Святого духа на апостолов, которое, согласно учению Церкви, им обещал Иисус перед своим вознесением. Сошествие указало на тройственность Бога. Именно в этот момент была основана Вселенская апостольская Церковь.
На иконах это событие изображается с присутствием Богоматери. В Новом завете не уточняется, действительно ли Матерь Божья была с учениками Христа в тот момент, когда на них сошел Святой Дух. Однако, в Деяниях апостолов сказано, что после вознесения апостолы прибывали в молитве "с некоторыми женами и Марией, Матерью Христа…".
На Троицу в православных храмах по всей Украине пройдут праздничные службы. А накануне, в субботу вечером, пройдет всенощное бдение. Начиная с этого дня в церквях первой читается молитва "Царю небесный". С нее же православные христиане начинают и домашние молитвы.
Кроме того, по старым поверьям в это время выходят из воды русалки. В старину девушки плели себе венки после службы и опускали их в воду. В знак любви некоторые дарили венки парням. Травы, срезанные на Троицу, сушили и украшали ими дома. Считалось, что это защитит здание от грозы.
Церковь осуждает любое гадание, но это не мешало украинкам на Троицу "гадать на суженного". Сплетенный собственноручно венок опускали в реку – в какую сторону поплывет, оттуда и ждать жениха. Если венок остался на берегу – замужество еще нескоро, а если утонет – будет беда.
На Троицу украшают цветами и травами не только дома, но и храмы.
Традиции и приметы праздника Троицы-2018
Хозяйки к Троице очень тщательно готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.
Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.
К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.
Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.
Троица всегда считалась девичьим праздником. Они плетут венки, опуская их в реку для гадания. Затем они шли в лес гулять. К этому дню пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь. Затем под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.
Второй день праздника называется Клечальным понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.
Роса, выпавшая на Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ее умываться, чтобы сохранить молодость и красоту.
Что нельзя делать на Троицу
- Христианам не советуют на Троицу работать и убирать дом.
- Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.
- Запрещено купаться в реках и озерах, по поверью, русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно водоема человека.
- Плохой приметой считается отгулять свадьбу на 50 день после Пасхи, но хорошо – свататься.
- В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или на поле
- В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.
Что нужно делать в этот день
Церковь призывает всех верующих обязательно побывать на всенощной службе, а также на богослужении непосредственно в день Троицы.
Нужно провести этот день с семьей, родными, близкими и друзьями, чтобы разделить с ними радость великого праздника.
Церковь рекомендует найти время для молитвы, в частности, обращенной к Святому Духу.