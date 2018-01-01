Троица 2018: украинцев ждут "длинные выходные"

День Святой Троицы – один из главных двунадесятых праздников

Троица 2018. Фото: pixabay

День святой Троицы-2018 в Украине празднуют 27 мая (воскресенье). Это один из главных двунадесятых праздников православия, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Троица в 2018 году выпадает на нерабочий день, поэтому выходной перенесут на понедельник – 28 мая. То есть в конце мая в украинцев будет три выходных: 26, 27 и 28 мая 2018 года.

Троица 2018 – что это за праздник

Именно в этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога. Троица считается днем рождения Церкви. Неделя после нее называется "Зелеными святками". Все православные храмы 27 мая будут украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.

Традиции и приметы Дня святой Троицы

Троицу празднуют три дня. Хозяйки к ней очень тщательно готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.

В старину девушки плели себе венки после службы и опускали их в воду. В знак любви некоторые дарили венки парням. Травы, срезанные на Троицу, сушили и украшали ими дома. Считалось, что это защитит здание от грозы.

Напомним, под Киевом отпразднуют Троицу по древним обрядам.