Троицкая суббота 26 мая: что ни в коем случае нельзя делать

В этот день не рекомендуют подметать в доме и стирать

Троицкой субботы 26 мая. Фото: pixabay

26 мая православные христиане празднуют Троицкую родительскую субботу, а день Святой Троицы выпадает соответственно на воскресенье, 27 мая. В православии Троица входит в число двунадесятых (12-ти важнейших помимо Пасхи) праздников. В этот день верующие приходят в храмы на особую вселенскую панихиду – "Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших".

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Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, как провести Троицкую родительскую субботу 26 мая, а также о традициях, обрядах, запретах этого дня.

В поминальную субботу после утреннего похода в храм принято посещать могилы ушедших родственников и друзей. В этот день могилы украшают цветами и зеленью и устраивают ритуальные трапезы.

Народные приметы на 26 мая

В этот день отмечали, что теплые ветры приносят комаров и других насекомых.

Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибов

Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.

Если человек родился в день 26 марта, то он будет язвительным и острым на язык.

Что нельзя делать в этот день

Женщинам запрещалось шить, вязать, прясть, стирать, убирать в доме, особенно подметать избу. Существовала поговорка: "С Троицкой субботы три дня не метут, а на четвертый в доме убирают".

Под запретом прогулки по лесу. Также в этот день не принято было работать в поле и в огороде.

На кладбище нельзя говорить плохо о покойных. В этот день вообще рекомендуется воздержаться от подобных слов, где бы вы ни находились.

В Троицкую субботу не рекомендуется ссориться, конфликтовать, выяснять отношения – особенно на кладбище или в храме.

Не рекомендуется в этот день курить, пить, употреблять продукты животного происхождения – мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и морепродукты.

Купание в этот день под строжайшим запретом, да и вообще слишком близко к воде подходить не следует. Запрещается также стирать и слишком активно умываться, считается, что это может подвигнуть русалок вместе с водяным утащить ослушника на дно.

Напомним, под Киевом отпразднуют Троицу по древним обрядам.