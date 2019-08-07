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Трудяга-строитель: в деревне нашли точную копию Брэда Питта

Натан Мидс рассказывает, что из-за внешности он не может спокойно прогуляться по городу

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:35
33-летний строитель Натан Мидс похож на Питта Фото: facebook.com/nathan.rimes
33-летний строитель Натан Мидс похож на Питта
Фото: facebook.com/nathan.rimes

33-летний строитель Натан Мидс, проживающий в одной из британских деревень, настолько внешне похож на голливудского актера Брэда Питта, что прохожие часто просят у него автограф или совместный снимок на память.  
 

До того, как Мидсу исполнилось 20 лет, его жизнь было вполне размеренной, но потом к нему начало подходить все больше незнакомцев. Мужчина рассказывает, что из-за внешности он не может спокойно прогуляться по городу, ведь все смотрят в его сторону и провожают взглядами.

Пошли слухи, что Брэд Питт хочет детей от Дженифер Энистон – смотрите видео:

Хоть Натан и похож на голливудскую звезду, доход у него не такой большой. Британец прокладывает бордюры, тротуары и проезды для компании Bloor Homes в деревне Сток-Мандевилл. Это приносит "клону Питта" около 30 тысяч фунтов стерлингов в год (933 тыс. грн), а вот настоящий актер зарабатывает за 12 месяцев около 7,6 млрд гривен.
 

Напомним, "зомби-копия" Анджелины Джоли показала на фото, во что превратилось ее лицо. Позже девушка-клон Анджелины Джоли высказалась по поводу своей внешности

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Источник: Сегодня
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