Турист оставил послание на столбе Колизея: за это ему грозит 68 тысяч гривен штрафа

Правонарушителя сразу же задержали охранники

Охрана римского Колизея поймала 32-летнего туриста из Ирландии, который вырезал на столбе 2000-летнего сооружения свои инициалы. Об этом сообщает CNN.

Мужчина, имя которого не разглашается, острым металлическим предметом вырезал "послания" высотой около двух дюймов (6 см). Его сразу задержали и обвинили в повреждении исторической и художественной достопримечательности.

Турист оставил послание на столбе Колизея Фото: Unsplash

К слову, в Италии подобный поступок считается серьезным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 2400 долларов (почти 68 тыс. гривен) или тюремное заключение на срок до одного года.

Представители Колизея и Министерства культуры и туризма Италии, которые занимаются сохранением художественных и культурных объектов и ценностей, пока не прокомментировали этот инцидент.

Колизей – амфитеатр, одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, которое сохранилось до наших дней. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, Колизей вновь открылся для туристов 1 июня 2020 года. До этого он три месяца был на карантине из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее на Гавайях за нарушение обязательного 14-дневного карантина из-за пандемии коронавируса арестовали туриста из Нью-Йорка. 23-летнего мужчину выследили после публикаций фотографий пляжа в Instagram.

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Кроме этого, появилось пугающее видео туристки, скользящей на краю 900-метровой скалы.

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