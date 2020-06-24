Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

Зверь осматривал свою территорию, не обращая внимания на людей

25-летняя Джулия Тупи (Julia Tupy) во время отдыха в американском округе Сассекс, штат Нью-Джерси, неожиданно столкнулась в горах с диким медведем. Невозмутимую реакцию девушки на зверя снял на камеру ее друг – Джозеф Кун (Joseph Kun).

На обнародованном ролике показано, как Тупи оборачивается и замечает за спиной медведя. Она неспешно встает и уходит. В этот момент хищник осматривает территорию, не обращая внимания на туристов. "Думаю, нам пора уходить", – сказала Джулия. "Только медленно, медленно", – советует ей оператор.

Друзья отошли на безопасное расстояние, но продолжили видеосъемку, наблюдая за перемещениями животного. "На самом деле, они не нападают, – рассказывает журналистам портала NJ туристка Тупи. – Как мы знаем, если медведь спокоен, то и мы должны сохранять спокойствие. Мы подумали, что лучше не поддаваться панике и уйти. Все же это не наш дом, а его".

Медвежьи – семейство млекопитающих отряда хищных. Всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах.

Напомним, ранее мы рассказывали о группе отчаянных TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль. Также "Сегодня" писали, как медведь напал на двух велосипедистов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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